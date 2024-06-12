５月ＣＰＩは0.3％上昇、４カ月連続プラス

中国５月ＣＰＩは0.3％上昇、４カ月連続プラス経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計ＣＰＩ５月ＣＰＩは0.3％上昇、４カ月連続プラス中国経済マクロ経済統計NEW24年成長率予想、2.4％で横ばい＝金融庁調査シンガポール経済マクロ経済統計NEW豪上場企業の役員報酬、２桁増 業績好調でインフレ率超えオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務NEW５月のＣＰＩ上昇率4.75％、５カ月連続鈍化インド経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計ＮＺカード決済2.3％増、インフレ率下回るニュージーランド金融統計金融一般不動産建設・プラント自動車統計【中国自動車白書】ＢＹＤ 価格競争を主導、高級ブランド投入も中国車両統計自動車ＩＴ一般建設・プラント車部品NEW東風汽車の５月販売、13％減の14.7万台中国湖北車両統計自動車NEW乗用車の24年輸出、２割増の500万台予測中国車両貿易統計自動車NEW５月の中古車取引６％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW５月ＣＰＩは0.3％上昇、４カ月連続プラス中国経済マクロ経済統計NEW５月ＰＰＩは1.4％下落、下げ幅縮小中国経済マクロ経済統計NEW