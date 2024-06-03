ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月）マレーシアが首位浮上車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計力帆の５月販売36％減、５カ月ぶりマイナス中国重慶車両統計自動車NEW五菱汽車の新車販売、５月は11.1万台中国広西車両貿易統計自動車NEW一汽「紅旗」、ノルウェーにＥＶ２車種投入中国吉林車両貿易統計自動車NEW湖北のＮＥＶ充電器数、給油機の13倍中国湖北運輸統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道陸運NEW長城汽車の５月販売、14カ月ぶりにマイナス中国河北車両統計自動車NEW今年の車載電池搭載量36％増 伸び拡大、ＰＨＶが押し上げ中国車両統計自動車その他製造車部品NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） マレーシアが首位浮上ASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） ６カ国全てでマイナス成長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２割減の27万台、３カ国で２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計