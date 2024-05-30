中国【中国自動車白書】ＢＹＤ価格競争を主導、高級ブランド投入も車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国タイベトナムインドネシア中南米欧州自動車車部品建設・プラントＩＴ一般統計関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2024自動車統計【中国自動車白書】ＢＹＤ 価格競争を主導、高級ブランド投入も中国車両統計自動車ＩＴ一般建設・プラント車部品NEW東風汽車の５月販売、13％減の14.7万台中国湖北車両統計自動車NEW乗用車の24年輸出、２割増の500万台予測中国車両貿易統計自動車NEW５月の中古車取引６％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW５月ＣＰＩは0.3％上昇、４カ月連続プラス中国経済マクロ経済統計NEW５月ＰＰＩは1.4％下落、下げ幅縮小中国経済マクロ経済統計NEW中国自動車白書2024【中国自動車白書】ＢＹＤ 価格競争を主導、高級ブランド投入も中国車両統計自動車ＩＴ一般建設・プラント車部品NEW【中国自動車白書】吉利汽車 成長求め海外開拓、輸出好調に推移中国車両自動車【中国自動車白書】奇瑞汽車 海外ＮＥＶ事業に動き、Ｒ＆Ｄ分野で巨額投資中国車両自動車設備投資【中国自動車白書】北京汽車 高級自主ブランド強化、Ｒ＆Ｄに１千億元中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資雇用・労務【中国自動車白書】長安汽車 厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ中国車両統計決算自動車【中国自動車白書】広州汽車 したたかに「全方位戦略」展開中国車両自動車車部品