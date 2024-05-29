東南ア新車、「優等生」不調

マレーシア東南ア新車、「優等生」不調４月販売、マレーシア首位に浮上PICK UP車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグタイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEAN自動車金融一般マクロ経済統計ＧＤＰ今後２年の環境目標を発表 主産業のＣＯ２、2.6億トン削減中国経済マクロ経済自動車化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.94％ 上方修正、ＡＩ需要活況で輸出も台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制NEW東南ア新車、「優等生」不調 ４月販売、マレーシア首位に浮上マレーシア車両マクロ経済統計自動車金融一般NEWＯＥＣＤ加盟でＧＤＰ引き上げ効果＝調整相インドネシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW化粧品産業が急成長、３年間で事業者43％増インドネシア化学統計化学一般イベントNEW自動車統計【中国自動車ランキング】４月中国車両統計自動車NEW重慶の１～４月経済統計、鉱工業は9.1％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制NEW東南ア新車、「優等生」不調 ４月販売、マレーシア首位に浮上マレーシア車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW自動車１台当たりの利益減少 今年は17年比３割減、価格下落で中国車両マクロ経済統計決算自動車車部品５月鉱工業生産は９％増 コロナ前水準に、鋼材がけん引ベトナム経済マクロ経済統計