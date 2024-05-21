１～３月の経常収支、四半期連続で赤字

インドネシア１～３月の経常収支、四半期連続で赤字経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計貿易ＧＤＰ利下げは年末以降に先送り＝アナリストタイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制１～３月の経常収支、四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済貿易統計25年の成長率目標、5.1～5.5％に引き下げインドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政ペソ安に歯止めかからず 58ペソ台、中銀は介入否定フィリピン金融マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制５月の景気楽観指数、２カ月連続下落台湾経済マクロ経済統計政府債務の拡大続く、45年にはＧＤＰ超えか韓国経済マクロ経済統計財政貿易統計河北の１～４月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計四川の１～４月経済統計、鉱工業は6.8％増中国四川経済マクロ経済貿易統計メキシコへの輸出額、５年で９割増台湾経済マクロ経済貿易統計１Ｑの金融収支、流出額は292億米ドル台湾経済マクロ経済統計金融一般１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％タイ経済マクロ経済貿易統計１～３月の経常収支、四半期連続で赤字インドネシア経済マクロ経済貿易統計