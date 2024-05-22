理想汽車、１Ｑは36％減益＝コスト膨らむ

中国北京理想汽車、１Ｑは36％減益＝コスト膨らむPICK UP車両国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計設備投資決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤ、欧州にＰＨＶ「シールＵ」投入中国深セン車両自動車「年後半も価格競争継続へ」、広汽トップ中国車両貿易自動車ＩＴ一般政策・法律・規制理想汽車、１Ｑは36％減益＝コスト膨らむ中国北京車両統計決算自動車設備投資ＥＶバスの成運汽車、パラグアイ工場設立へ覚書台湾車両自動車車部品車部品各社、中国で売り上げ拡大韓国車両自動車車部品ビンＦ、車部材で特許侵害か 欧州大手訴え、米当局が調査ベトナム車両自動車鉄鋼・金属自動車統計河北の１～４月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計理想汽車、１Ｑは36％減益＝コスト膨らむ中国北京車両統計決算自動車設備投資衛星ナビ産業、23年生産は７％増の5362億元中国ＩＴ統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信精密機器１～２月の輸出、ＦＴＡ利用率は79.8％タイ経済マクロ経済貿易統計【インド経済統計】2024年４月インド経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車その他製造卸売り空運観光雇用・労務上海の１～４月経済統計、鉱工業は0.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計