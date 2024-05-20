２～４月の失業率、3.0％で横ばい

香港２～４月の失業率、3.0％で横ばいPICK UP経済国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率２～４月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務本日のニュージーランド１行情報（20日付）ニュージーランド経済マクロ経済製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食４月の就業者26万人増、製造業伸びる韓国経済マクロ経済統計雇用・労務１Ｑの失業者数41万人、理由は辞職が最多タイ経済マクロ経済統計雇用・労務【フィリピン為替情報】ペソは変動薄、ＧＤＰ伸び堅調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制貿易統計浙江の１～４月経済統計、鉱工業は8.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～４月経済統計、鉱工業は0.4％増中国上海経済マクロ経済貿易統計１～３月の造船受注、59％増の2414万ＤＷＴ中国製造貿易統計その他製造海運２～４月の失業率、3.0％で横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務４月輸出受注額、11％増＝２カ月連続増加台湾経済マクロ経済貿易統計韓国の直接投資、米国向け43.7％占める韓国経済マクロ経済貿易統計設備投資雇用・労務