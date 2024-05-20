ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月）５カ国で前年同月割り込み経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り経済改革にイスラム法の具体化を＝中銀総裁マレーシア金融マクロ経済貿易統計金融一般イベント文化・宗教政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計世界貿易減少、豪は２番目に打撃大＝ＯＥＣＤオーストラリア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制湖北の１～４月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計自転車の輸出好調、１～３月は３割増中国製造貿易統計二輪車その他製造グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） ６カ国全てでマイナス成長シンガポール経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） 主要２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２割減の27万台、３カ国で２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） ２％増、約１年ぶりのプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計