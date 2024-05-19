製造業中心に企業の生産堅調

中国製造業中心に企業の生産堅調消費は懸念深まる、４月経済PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食マクロ経済統計設備投資雇用・労務ＣＰＩ製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW成長率予測2.5～3.5％を維持 政府、観光・輸出の回復が原動力香港経済マクロ経済統計NEW７月から最低賃金引き上げ、首相に正式提案ベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW所得税法、来年10月から国会で改正審議ベトナム経済マクロ経済財政中銀、政策金利6.5％で再び据え置きフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制自動車統計理想汽車が人員18％削減か、販売伸び鈍化で中国北京車両統計自動車雇用・労務NEW製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１Ｑの製造業生産額、６四半期ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計NEW４月の電動車販売、5300台 27％増もＥＶ輸入優遇で現代失速インドネシア車両貿易統計自動車電機政策・法律・規制NEWＦＤＩ認可2.4兆ペソに、政権発足以降フィリピン経済マクロ経済統計インフラ政策・法律・規制NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車NEW失業率製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW４月の就業者26万人増、製造業伸びる韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW１Ｑの失業者数41万人、理由は辞職が最多タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW【フィリピン為替情報】ペソは変動薄、ＧＤＰ伸び堅調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制NEWシドニー南西地域失業率5.3％、他地域と大差オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務豪４月の失業率、4.1％に悪化 失業者は３万人増オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務