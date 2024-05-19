成長率予測2.5～3.5％を維持

香港成長率予測2.5～3.5％を維持政府、観光・輸出の回復が原動力PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計ＣＰＩ製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW成長率予測2.5～3.5％を維持 政府、観光・輸出の回復が原動力香港経済マクロ経済統計NEW７月から最低賃金引き上げ、首相に正式提案ベトナム経済マクロ経済雇用・労務NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEW所得税法、来年10月から国会で改正審議ベトナム経済マクロ経済財政中銀、政策金利6.5％で再び据え置きフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制ＧＤＰ成長率予測2.5～3.5％を維持 政府、観光・輸出の回復が原動力香港経済マクロ経済統計NEW24年成長率2.6％、ＫＤＩが上方修正韓国経済マクロ経済貿易NEW24年成長率は６％どまり、シンクタンクベトナム経済マクロ経済統計NEW１～３月のＧＤＰ成長率、4.2％に加速マレーシア経済マクロ経済統計NEW１～３月成長率、4.2％に加速 事前予想超え、輸出と内需けん引マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW４月の輸出額は9.3％減少 下げ幅１桁に改善、電子プラスシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW