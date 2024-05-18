４月の電動車販売、5300台

インドネシア４月の電動車販売、5300台27％増もＥＶ輸入優遇で現代失速PICK UP車両NEW国・地域インドネシア業種車両関連タグ中国韓国インドネシア日本自動車電機統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波テスラの蓄電システム工場、建設認可を取得中国上海製造自動車その他製造電力・ガス・水道NEW零ホウ、浙江に内外装部品の共同出資会社中国浙江車両自動車車部品NEW一汽、交換式バッテリーでＮＩＯと協力か中国吉林車両自動車インフラNEW経営難の高合汽車、米企業が10億ドル出資へ中国上海車両自動車金融一般証券車部品NEW小鵬汽車がフランス市場に進出、ＳＵＶ発売中国広東車両自動車NEW理想汽車が人員18％削減か、販売伸び鈍化で中国北京車両統計自動車雇用・労務NEW自動車統計理想汽車が人員18％削減か、販売伸び鈍化で中国北京車両統計自動車雇用・労務NEW製造業中心に企業の生産堅調 消費は懸念深まる、４月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食NEW１Ｑの製造業生産額、６四半期ぶりプラス台湾経済マクロ経済統計NEW４月の電動車販売、5300台 27％増もＥＶ輸入優遇で現代失速インドネシア車両貿易統計自動車電機政策・法律・規制NEWＦＤＩ認可2.4兆ペソに、政権発足以降フィリピン経済マクロ経済統計インフラ政策・法律・規制NEW【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車NEW貿易統計４月のエネルギー生産、原炭は2.9％減中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW日本の焼酎蔵、ウイスキーで中国開拓中国食品貿易統計食品・飲料NEW１～３月の経常黒字、17.7倍の162億リンギマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政NEW１～３月成長率、4.2％に加速 事前予想超え、輸出と内需けん引マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW４月の輸出額は9.3％減少 下げ幅１桁に改善、電子プラスシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW４月の電動車販売、5300台 27％増もＥＶ輸入優遇で現代失速インドネシア車両貿易統計自動車電機政策・法律・規制NEW