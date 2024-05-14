外資の直接投資56％減、落ち込み継続

中国外資の直接投資56％減、落ち込み継続経済国・地域中国業種経済関連タグ中国金融一般マクロ経済統計貿易ＧＤＰ外資の直接投資56％減、落ち込み継続中国経済マクロ経済貿易統計金融一般投資拡大が経済成長に寄与 蔡英文政権の８年（１）台湾経済マクロ経済統計不動産社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制４～６月のＧＤＰは５％超え予測＝中銀総裁インドネシア経済マクロ経済金融一般インフレは年内にＲＢＡ目標域に＝予算案予測オーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政ムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正韓国経済マクロ経済統計財政【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済貿易統計外資の直接投資56％減、落ち込み継続中国経済マクロ経済貿易統計金融一般電動二輪販売、24年は９％減の５千万台予測中国車両貿易統計二輪車政策・法律・規制４月の掘削機販売、３カ月ぶりプラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラント金融３業種の中国エクスポージャー、12％減台湾金融統計金融一般証券保険投資拡大が経済成長に寄与 蔡英文政権の８年（１）台湾経済マクロ経済統計不動産社会一般雇用・労務政治一般政策・法律・規制電力不足回避へ石炭確保急ぐ 輸入量７割増、夏のピークに備えベトナム経済貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道