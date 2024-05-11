中国【中国自動車白書】長安汽車厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国タイ米国欧州自動車統計決算関連トピックス・特集・連載中国自動車白書2024自動車統計【中国自動車白書】長安汽車 厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ中国車両統計決算自動車NEW中国ブランド車、24年の国内シェア６割超へ中国車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター車部品NEW小米汽車が増産、二交代制で月産２万台中国北京車両統計自動車ＩＴ一般車部品NEW【地方羅針盤】湖北省宜昌市中国湖北経済マクロ経済統計NEW４月産業景況感、先行き不透明で悪化タイ経済マクロ経済統計NEW24年４月の消費者信頼感、２カ月連続で下落タイ経済マクロ経済統計NEW中国自動車白書2024【中国自動車白書】長安汽車 厳しい競争下で着実に成長、新エネ車強化へ中国車両統計決算自動車NEW【中国自動車白書】広州汽車 したたかに「全方位戦略」展開中国車両自動車車部品【中国自動車白書】東風汽車 販売伸び悩み、挽回へ巨額投資中国車両統計自動車設備投資車部品【中国自動車白書】上海汽車集団 ＮＥＶ販売350万台へ、全固体電池採用も中国車両自動車【中国自動車白書】第一汽車 25年に販売600万台へ、ＮＥＶで巻き返しへ中国車両統計自動車ＩＴ一般