４月新車販売、５万台下回る

インドネシア４月新車販売、５万台下回る前年比18％減、休暇で稼働少なくPICK UP車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア日本自動車統計ＧＤＰムーディーズ、24年成長率2.5％に上方修正韓国経済マクロ経済統計財政【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済４月新車販売、５万台下回る 前年比18％減、休暇で稼働少なくインドネシア車両統計自動車政府債務、３月末は15兆ペソ下回るフィリピン経済統計財政主要都市でゴーストモール急増 空室率40％超の施設、前年比６割増インド建設統計不動産建設・プラント小売り〔のぞき見〕裕福な国・地域ランク、台湾は14位台湾社会統計社会一般自動車統計上汽の４月販売3.7％減、再びマイナス中国上海車両貿易統計自動車一汽解放の４月販売、36％増の2.9万台中国吉林車両統計決算自動車４月新車販売、前年比９％増 ＮＥＶの好調継続、前月比は減少中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制車載動力電池の搭載量、４月は41％増中国車両貿易統計自動車その他製造インフラ電力・ガス・水道設備投資車部品４月ＰＰＩは2.5％下落、19カ月連続中国経済マクロ経済統計新車販売、３カ月ぶりプラス ４月９％増に、トヨタが復調ベトナム車両マクロ経済統計自動車