宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調

中国河南宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調車両NEW国・地域中国河南業種車両関連タグ中国自動車統計貿易決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波テスラ、中国で自動運転タクシー事業を構想中国車両自動車ＩＴ一般その他サービス陸運NEW高級ＥＶ極ケが米上場、最大3.7億ドル調達中国浙江車両自動車証券NEW宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW脱炭素への移行、ＮＥＶ需要押し上げ中国車両自動車インフラ電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW４月輸入車販売３％増、トヨタは２桁の伸び韓国車両自動車NEW電池流通網の「脱中国」、政府が１兆円支援韓国車両自動車鉱業車部品NEW自動車統計製造業の海外直接投資、23年は19年水準回復中国製造統計自動車電子・コンピューター電機その他製造インフラ設備投資車部品NEW長安汽車の４月販売、15.5％増の21万台中国重慶車両統計自動車NEW日産の４月販売、10％減の5.5万台中国車両統計自動車NEW宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEWホンダの４月販売22％減、３カ月連続減少中国車両統計自動車NEW３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガスNEW貿易統計宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW４月輸出額、６カ月連続増 ＡＩ需要で、ＩＴ製品がけん引台湾経済マクロ経済貿易統計NEW荷主協会、輸出予測を１～２％増に据え置きタイ経済貿易統計NEW国境貿易停滞、タイ紙「向こう数カ月肝要」ミャンマー経済マクロ経済貿易統計文化・宗教政治一般軍事NEW３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガスNEW山西のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計