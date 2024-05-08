オーストラリア【月次リポート】オーストラリア（４月）経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランド日本マクロ経済統計政治一般関連トピックス・特集・連載オーストラリアの月次リポートＣＰＩ山西のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済４月ＣＰＩ上昇率1.95％、２カ月連続縮小台湾経済マクロ経済統計【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（４月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】インドネシア（４月）インドネシア経済マクロ経済自動車統計小鵬の４月販売、４カ月連続で１万台割れ中国広東車両統計自動車力帆の４月販売、48％増の4560台中国重慶車両統計決算自動車長城汽車の４月販売、1.8％増の9.4万台中国河北車両統計自動車リチウム電池の生産設備需要、成長期終了へ中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品ＢＹＤのセダン「秦」、４月販売は５万台超え中国深セン車両統計自動車17地域ＧＤＰが全国平均超え 24年１Ｑ、沿海部で高い傾向中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制失業率【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（４月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】フィリピン（４月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車食品・飲料インフラ電力・ガス・水道金融一般証券環境政治一般政策・法律・規制豪金利4.35％、再び据え置き 準備銀は再利上げも示唆オーストラリア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【月次リポート】オーストラリア（４月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般２月失業率4.82％、コロナ前水準に改善インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計山西のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計電子情報製造業、１Ｑ売上高は6.7％増中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造17地域ＧＤＰが全国平均超え 24年１Ｑ、沿海部で高い傾向中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制ＡＩ分野への投資総額、22～23年は75億ドルインドネシアＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資【月次リポート】フィリピン（４月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車食品・飲料インフラ電力・ガス・水道金融一般証券環境政治一般政策・法律・規制【月次リポート】オーストラリア（４月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般オーストラリアの月次リポート【月次リポート】オーストラリア（４月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（３月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（２月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（１月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（12月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般【月次リポート】オーストラリア（11月）オーストラリア経済マクロ経済統計政治一般