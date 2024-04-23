【香港・マカオ経済統計】３月

香港【香港・マカオ経済統計】３月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW日系の半数が脱炭素取り組み 前年から拡大、非製造業で伸びマレーシア経済マクロ経済統計その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW３月の物価上昇率2.7％、２年半ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計