石炭生産が過去最高ペース

インドネシア石炭生産が過去最高ペース１～３月、印・中国向けで高需要PICK UP資源NEW国・地域インドネシア業種資源関連タグ中国インドネシアインド自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業統計貿易財政環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波発改委、ＮＥＶの価格競争「異常な激しさ」中国車両自動車車部品NEW小米ＥＶ、今年の納車目標10万台以上中国北京車両自動車ＩＴ一般NEWポスコ系、シリコン系負極材の新工場建設韓国車両自動車車部品NEWＫＧモビリティー、１Ｑ営業益は61％増韓国車両決算自動車NEWテスラ、米中などで値下げもタイでは見送りタイ車両自動車NEWビンＦ、中古車チョトットとＥＶ販売で提携ベトナム車両自動車二輪車その他サービス小売りNEW自動車統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW工業生産指数、１Ｑはプラス転換台湾経済マクロ経済統計NEW小売業・飲食業、３月の最高 売上高、卸売業は２番目の高水準台湾経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW３月新車販売、前年同月比10％減の7.1万台マレーシア車両統計自動車車部品小売りNEWホンダ四輪の３月小売り販売、ＳＵＶけん引インドネシア車両統計自動車NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEW貿易統計安徽省のＧＤＰ、１～３月は5.2％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW日系の半数が脱炭素取り組み 前年から拡大、非製造業で伸びマレーシア経済マクロ経済統計その他製造環境雇用・労務政策・法律・規制NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW３月の物価上昇率2.7％、２年半ぶり低水準シンガポール経済マクロ経済統計NEW石炭生産が過去最高ペース １～３月、印・中国向けで高需要インドネシア資源貿易統計自動車二輪車石油・石炭・ガス鉱業環境財政NEW