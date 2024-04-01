ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計力帆の３月販売、2.6倍の4523台中国重慶車両統計自動車ナタ汽車の３月販売、前月比37％増の8317台中国浙江車両統計自動車ＮＥＶ各社が購入補助強化、顧客囲い込みへ中国車両統計自動車賽力斯の３月販売、２倍の3.7万台中国重慶車両統計自動車零ホウ汽車、３月販売は2.4倍の1.4万台中国浙江車両統計自動車吉利の３月販売、39％増の15万台中国浙江車両統計自動車グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（２月）ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（１月） ５カ国で前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） ８％減、10カ月連続のマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ４カ国で伸び鈍化、タイは３年ぶり低水準ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） ５％減、主要２市場の不調続くASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） ４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減ASEAN経済マクロ経済貿易統計