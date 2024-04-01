３月の輸出3.1％増

韓国３月の輸出3.1％増ＩＴ品目が好調、10カ月連続黒字PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計貿易自動車統計安徽の１～２月経済統計、鉱工業は8.3％増中国安徽経済マクロ経済統計NEW理想汽車の１Ｑ販売、５割増の８万台中国北京車両統計自動車NEW広州市の鉱工業生産、１～２月は7.0％増中国広東経済マクロ経済統計NEW深センの鉱工業生産、１～２月は13.5％増中国深セン経済マクロ経済統計NEW３月の輸出3.1％増 ＩＴ品目が好調、10カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW水素事業の売上目標、30年までに120億リンギマレーシア経済統計自動車化学一般環境政策・法律・規制NEW貿易統計１～２月の貨物輸送、港湾・航空が伸び中国運輸統計設備投資陸運海運空運NEW２月の香港ドル預金0.2％減、元建ては増加香港金融統計金融一般NEW改定版の輸出信頼感指数、１～３月は47.4香港経済マクロ経済貿易統計NEW３月の輸出3.1％増 ＩＴ品目が好調、10カ月連続黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW豪資源輸出、29年度までに1170億＄大幅縮小オーストラリア資源マクロ経済貿易統計石油・石炭・ガス鉱業NEW２月の国境貿易3.5％減、ラオ・中以外低調タイ経済マクロ経済貿易統計