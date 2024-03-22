深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増

中国深セン深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増車両NEW国・地域中国深セン業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増中国深セン車両貿易統計自動車NEW乗用車在庫の減少続く、メーカーが生産削減中国車両統計自動車NEW１～２月の財政収支2.3％減、減税響く中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制財政NEW２月の住宅ローン残高、13カ月連続過去最高台湾金融統計金融一般不動産NEW２月の自動車産業、全分野でマイナス韓国車両統計自動車NEW貿易統計河北の１～２月経済統計、鉱工業は8.5％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW深センのＮＥＶ生産が急拡大、23年は倍増中国深セン車両貿易統計自動車NEW２月の空港旅客422万人、前年同月比97％増香港運輸貿易統計空運観光NEWＥＶエコシステム形成へ投資誘致＝ＭＩＤＡマレーシア車両マクロ経済統計自動車電機設備投資NEW貿易赤字3794億円、自動車輸出増で縮小日本経済貿易統計自動車NEW四川の１～２月経済統計、鉱工業は6.3％増中国四川経済マクロ経済貿易統計