上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増

中国上海上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増経済国・地域中国上海業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計北京の１～２月経済統計、鉱工業は6.4％増中国北京経済マクロ経済統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は11.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増中国上海経済マクロ経済貿易統計国民車２社の明暗分かれる プロドゥア9.5％増、２月新車販売マレーシア車両統計自動車車部品23年の家計債務残高、過去５年で最高にマレーシア経済マクロ経済統計金融一般今年の値下げ車種、３カ月間で23年の半数に中国車両統計自動車貿易統計浙江の１～２月経済統計、鉱工業は11.4％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計上海の１～２月経済統計、鉱工業は1.3％増中国上海経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） ８％減、10カ月連続のマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計日系企業の統括拠点２割減 タイへ移管も、ジェトロ調査シンガポール経済マクロ経済貿易統計１～２月のエネルギー生産、原炭は4.2％減中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道蓄電池の世界出荷、23年は中国が９割超中国製造貿易統計その他製造電力・ガス・水道