NNA ASIA

サービス案内
    台湾

    24年ＧＤＰ成長予測は3.43％

    22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    台湾
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    貿易統計