豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇

オーストラリア豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇低水準続くも家賃上昇は高止まり経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア不動産建設・プラントマクロ経済統計ＣＰＩ豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇 低水準続くも家賃上昇は高止まりオーストラリア経済マクロ経済統計不動産建設・プラントＮＺ準備銀、政策金利を5.5％で据え置きニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】株、お株を奪うオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制豪平均給料、初の10万＄超え 賃金上昇がインフレ加速オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務ＮＺ準備銀、あすサプライズ利上げもニュージーランド金融マクロ経済金融一般台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済自動車統計ＮＥＶ都市別生産台数、上海が首位返り咲き中国車両統計自動車百度の23年純益2.7倍、３年ぶり増益達成中国北京ＩＴ統計決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信設備投資その他サービス娯楽メディア＜資料＞インドネシア電動車販売・生産台数インドネシア車両統計自動車電機１月電動車生産、前月比24％減の7911台インドネシア車両統計自動車電機豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇 低水準続くも家賃上昇は高止まりオーストラリア経済マクロ経済統計不動産建設・プラント製造業、９割が生産拡大予想 １～３月期、受注増で楽観視インド製造統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般鉄鋼・金属その他製造精密機器ゴム・皮革紙・パルプ機械ガラス・セメント鉱業建設・プラント