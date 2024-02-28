【為替マーケット分析】株、お株を奪う

オーストラリア【為替マーケット分析】株、お株を奪う経済国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ豪１月ＣＰＩ、3.4％上昇 低水準続くも家賃上昇は高止まりオーストラリア経済マクロ経済統計不動産建設・プラントＮＺ準備銀、政策金利を5.5％で据え置きニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】株、お株を奪うオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制豪平均給料、初の10万＄超え 賃金上昇がインフレ加速オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務ＮＺ準備銀、あすサプライズ利上げもニュージーランド金融マクロ経済金融一般台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済失業率【為替マーケット分析】株、お株を奪うオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制通貨リンギは過小評価、中銀総裁が主張マレーシア金融マクロ経済金融一般ＮＺ準備銀、あすサプライズ利上げもニュージーランド金融マクロ経済金融一般23年４Ｑの失業率0.8％、８年ぶり低水準タイ経済マクロ経済統計雇用・労務リンギ安、「98年との比較は無意味」＝首相マレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制財政非正規労働増、成長の足かせに 若年層や女性、雇用改善の裏でマレーシア経済マクロ経済雇用・労務ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】株、お株を奪うオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】異なる体感温度オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】試合から消えるオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】出番待ちオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】出合い頭のカウンターパンチオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】弱肉強食オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制