台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート

台湾台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済ＣＰＩ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW１月のＣＰＩ上昇率1.7％、伸び幅0.7Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計ＧＤＰ台湾の24年成長率は３％台も、スタンチャート台湾経済マクロ経済NEW政策金利据え置き、24年成長率は2.1％予測韓国経済マクロ経済統計金融一般NEW世銀、タイの基礎スキルの低さを問題視タイ経済マクロ経済ＩＴ一般教育雇用・労務NEW金属・輸送機器等の成長率、23年は10.7％インドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車二輪車電子・コンピューター鉄鋼・金属その他製造機械車部品NEWＮＺの４Ｑ小売売上高1.5％減、経済停滞ニュージーランド商業マクロ経済統計金融一般小売りNEW時間当たり労働生産性、10～12月は0.7％増マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務