ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月）４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計１月の輸出33.6％増、春節も影響香港経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） ４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW長安汽車、欧州・米州での工場設置構想中国重慶車両貿易統計自動車建設・プラント欧州向け既製服輸出、本年度累計139億ドルバングラデシュ繊維貿易統計繊維４Ｑの製造業生産額、５四半期連続マイナス台湾経済マクロ経済統計１月の輸出額が10％増、世界経済の回復受けタイ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） ４カ国で前年割れ、マレーシアは２桁減ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月）シンガポール経済貿易統計更新【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（12月） ３カ国で伸びが鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） ７％減の32万台、２カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、フィリピン２桁減続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 13％減、８カ月連続で前年割れASEAN経済貿易統計