債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率

タイ債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率経済国・地域タイ業種経済関連タグタイ金融一般マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ山東の鉱工業生産、5.5％以上の増加目標中国山東経済マクロ経済政策・法律・規制２月の景気楽観指数、３カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計カシコン、24年ＧＤＰ予測2.6％に下方修正タイ経済マクロ経済首相「経済は重要局面、早期の利下げを」タイ経済マクロ経済政策・法律・規制債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制自動車統計重慶市、26年までに燃料電池車2000台普及へ中国重慶車両統計自動車インフラ陸運環境政策・法律・規制中通客車の１月販売、８割増の853台中国山東車両統計自動車陸運24年の輸出は２～３％増＝ＵＴＣＣ予測タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制債務者の11％が救済に登録、周辺国より高率タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制23年税収４％減、関税局が目標割れカンボジア経済統計政策・法律・規制財政１月新車販売、前年同月比31％増の6.5万台マレーシア車両統計自動車