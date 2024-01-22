乗用車登録台数、昨年は35％減の１万784台

バングラデシュ乗用車登録台数、昨年は35％減の１万784台PICK UP車両国・地域バングラデシュ業種車両関連タグバングラデシュ自動車マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般自動車統計23年の中古車残価率、日系は７割超中国車両統計自動車ベントレーの23年中国販売、前年比約２割減中国車両統計自動車四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計海南省のＧＤＰ、23年は9.2％成長中国海南経済マクロ経済統計オンライン小売額、11年連続で世界首位中国商業マクロ経済統計ＩＴ一般食品・飲料農林・水産その他サービス観光娯楽政策・法律・規制小売り内燃機関車が初の減少、電動化シフト進む韓国車両統計自動車貿易統計浦東空港の23年ＥＣ輸出申告、過去最高に中国上海経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売り小売り四川省のＧＤＰ、23年は６％成長中国四川経済マクロ経済貿易統計大手企業景況感、１Ｑは「改善」が縮小香港経済マクロ経済統計雇用・労務23年輸出額、ＴＳＭＣが首位台湾経済マクロ経済貿易統計工作機械輸出、23年は14％減の26億米ドル台湾製造貿易統計その他製造23年キムチ輸出量、過去最高の4.4万トン韓国食品貿易統計食品・飲料