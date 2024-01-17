12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化

中国12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品農林・水産精密機器機械ガラス・セメントその他製造不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道小売り外食・飲食その他サービスマクロ経済統計設備投資雇用・労務自動車統計長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車10～12月の工業設備稼働率、75.9％に上昇中国経済マクロ経済統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品合肥市、24年経済成長目標は「６％前後」中国安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食23年のＧＤＰ成長率5.2％ 政府目標達成、消費主導で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造インフラ設備投資その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り失業率若者失業率の算出変更、数値が改善中国経済マクロ経済ＩＴ一般メディア雇用・労務12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食ＮＺ職場トレンド、今年はリストラ・在宅・AIニュージーランド経済マクロ経済雇用・労務本日のニュージーランド１行情報（15日付）ニュージーランド経済マクロ経済豪求人広告数、12月17.4％減 人材争奪戦は緩和かオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務高等専門学校卒の就職率、23年は93％シンガポール経済マクロ経済統計教育雇用・労務