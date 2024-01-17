ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月）３カ国で前年割れ、フィリピン２桁減続く経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計新疆のＧＤＰ、23年は6.8％成長中国新疆経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８割が台湾経済先行きを好感 米商会調査、９割が投資維持拡大台湾経済マクロ経済統計NEW【韓国経済統計】１月号韓国経済マクロ経済貿易統計雇用・労務NEW23年の対中貿易赤字、過去最高を更新タイ経済マクロ経済貿易統計NEWドリアン対中輸出、23年は82％増で過去最高タイ農水マクロ経済貿易統計農林・水産NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） ３カ国で前年割れ、フィリピン２桁減続くASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 13％減、８カ月連続で前年割れASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％減の29万台、４カ国マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） フィリピンやインドネシアが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出額の前年割れ続くASEAN経済マクロ経済貿易統計