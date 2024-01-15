ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月）13％減、８カ月連続で前年割れ経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計安徽省、24年経済成長目標は「６％前後」中国安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制江蘇省、24年経済成長目標は「５％以上」中国江蘇経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制財政河北のＧＤＰ、23年は5.5％成長＝目標未達中国河北経済マクロ経済貿易統計上海市、24年経済成長目標は「５％前後」中国上海経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ政策・法律・規制財政広西の23年ＧＤＰ、4.1％成長＝目標下回る中国広西経済マクロ経済統計政策・法律・規制浙江の23年ＧＤＰ６％成長、初の８兆元突破中国浙江経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 13％減、８カ月連続で前年割れASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％減の29万台、４カ国マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） フィリピンやインドネシアが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出額の前年割れ続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ４カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計