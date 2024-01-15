ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月）５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ上海の12月ＣＰＩ、２カ月連続でマイナス中国上海経済マクロ経済統計NEW天津の12月ＣＰＩが横ばい、食品の下落拡大中国天津経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（16日付）中国経済マクロ経済NEW７～８月の利下げを予測、三菱ＵＦＪ銀ベトナム金融マクロ経済金融一般NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計NEW浙江のＣＰＩ、12月は0.3％下落中国浙江経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ５カ国で伸び鈍化、タイは下げ幅拡大ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） ４％減の29万台、４カ国マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） フィリピンやインドネシアが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出額の前年割れ続くASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ４カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） ４％減の28万台、主要市場で下げ幅縮小シンガポール車両統計自動車