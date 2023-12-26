【香港・マカオ経済統計】11月

香港【香港・マカオ経済統計】11月経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ金融一般マクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計貴州の１～11月経済統計、鉱工業は6.3％増中国貴州経済マクロ経済貿易統計NEW広東の国際貨物列車、年運行が初の1000本超中国広東運輸貿易統計陸運NEW河北の輸出、１～11月は9.1％増＝伸び拡大中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW11月の景気指数、15カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計NEW11月肥料輸入６万トン、オマーンからが最大ミャンマー農水貿易統計化学一般農林・水産NEW香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務NEW【香港・マカオ経済統計】10月香港経済マクロ経済統計【香港・マカオ経済統計】９月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】７月香港経済マクロ経済統計金融一般【香港・マカオ経済統計】６月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り