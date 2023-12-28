【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正　第190回

ラオス【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正 第190回経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグラオス倉庫空運石油・石炭・ガス観光マクロ経済統計政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ラオス経済通信【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正 第190回ラオス経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス倉庫空運観光環境政策・法律・規制NEW【ラオス経済通信】第６回国民議会が開催 第189回ラオス経済マクロ経済統計自動車農林・水産鉱業電力・ガス・水道金融一般建設・プラント観光環境政策・法律・規制財政【ラオス経済通信】運命共同パートナーの新行動計画に署名 第188回ラオス経済マクロ経済貿易インフラ環境政治一般政策・法律・規制外交【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正 第187回ラオス経済マクロ経済統計その他製造鉱業電力・ガス・水道政策・法律・規制【ラオス経済通信】カンボジアとのクロスボーダー決済サービスを開始 第186回ラオス経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般陸運雇用・労務政治一般【ラオス経済通信】為替対策を強化へ 第185回ラオス経済マクロ経済貿易電力・ガス・水道金融一般陸運政治一般政策・法律・規制