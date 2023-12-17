【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡み

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡み金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易政策・法律・規制雇用・労務政治一般外交関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ遼寧省のＣＰＩ、11月は0.5％下落中国遼寧経済マクロ経済統計NEW【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡みフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交NEW全国８割超の地域、11月のＣＰＩ下落中国経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産天津の11月ＣＰＩ、0.1％上昇＝0.3Ｐ鈍化中国天津経済マクロ経済統計気候変動対策ランク、台湾はワースト７位台湾経済マクロ経済統計環境政策・法律・規制中銀、政策金利を据え置き＝３会合連続台湾金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡みフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交NEW【フィリピン為替情報】ドル売り圧力、ペソは底堅く推移フィリピン金融貿易統計石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは約３カ月ぶり高値、米インフレ鈍化受けフィリピン金融マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】対ドルで56ペソ台後半、地政学的リスク高まるフィリピン金融貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】比に追加利上げ観測、ペソは底堅くフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】１ドル＝57ペソ付近で底堅く、米タカ派でもフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交