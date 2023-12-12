ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月）４カ国で上昇率鈍化経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ上海の11月ＣＰＩ、半年ぶりマイナス中国上海経済マクロ経済統計浙江のＣＰＩ、11月は0.1％下落中国浙江経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ４カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ上昇率5.5％、前月から加速インド経済マクロ経済統計江蘇の11月ＣＰＩ、２カ月連続で下落中国江蘇経済マクロ経済統計北京の11月ＣＰＩ、21年２月以来のマイナス中国北京経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（10月） ４カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（10月） ４％減の28万台、主要市場で下げ幅縮小シンガポール車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（９月） インドネシアなどが不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ４カ国で引き続きマイナスASEAN経済統計自動車