11月ＣＰＩ上昇率は2.90％、５月ぶり縮小

台湾11月ＣＰＩ上昇率は2.90％、５月ぶり縮小経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向11月ＣＰＩ上昇率は2.90％、５月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計11月のＣＰＩ3.3％上昇、農産物が高騰韓国経済マクロ経済統計消費者物価、11月4.1％上昇 １年８カ月ぶり水準、鈍化傾向にフィリピン経済マクロ経済統計農林・水産石油・石炭・ガス金融一般小売り外食・飲食小売市場、物価高でも底堅く ７～９月は2.7％増、購買力に懸念もマレーシア商業マクロ経済統計食品・飲料その他サービス小売り外食・飲食11月消費者物価、2.86％上昇 伸び加速、食料価格が押し上げインドネシア経済マクロ経済統計食品・飲料コメ価格、過去17年で最高の１トン５万円にタイ農水貿易農林・水産ＣＰＩ中国消費市場が新時代に突入 ５％の中速成長期へ中国経済マクロ経済統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食11月ＣＰＩ上昇率は2.90％、５月ぶり縮小台湾経済マクロ経済統計国家銀、市場に30億ドル還流 ドン安懸念後退、金利低下促すベトナム金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】高速ステージ移行オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【月次リポート】全国（11月）中国経済マクロ経済【ニューストップ５】2023年11月台湾経済マクロ経済政治一般選挙