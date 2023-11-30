雇用率低下も高水準維持

シンガポール雇用率低下も高水準維持女性改善、実質所得はマイナスPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報９月の平均賃金、5.7％増の431.6万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW雇用率低下も高水準維持 女性改善、実質所得はマイナスシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW西ジャワ、最賃上昇４％未満 24年県・市賃金が公表、抑制的にインドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制外交NEW月給５万元以上が221万人 調査、３万元未満を初めて上回る台湾経済マクロ経済統計雇用・労務国家公務員の賃上げ、民間企業に圧力タイ経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制豪雇用主58％、インフレ率匹敵の賃上げせずオーストラリア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務失業率雇用率低下も高水準維持 女性改善、実質所得はマイナスシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７～９月の都市部失業率6.6％、前年から改善インド経済マクロ経済統計雇用・労務NEW７～９月の雇用の伸び、５四半期で最低にタイ経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制24年の成長目標を５％に、有力機関が提言中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制24年成長率見通し4.3～4.6％ 経済研究所予測、内需に力強さマレーシア経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制10月失業率3.43％、約23年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務