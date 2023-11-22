【インドネシア経済統計】10月新車販売など

インドネシア【インドネシア経済統計】10月新車販売など経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車観光マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載インドネシア経済統計自動車統計上海の１～９月乗用車販売、日韓シェア１割中国上海車両統計自動車マイカー旅行ブーム、車購入理由で最多に中国車両統計自動車観光ＢＹＤのＮＥＶ累計生産600万台に、世界初中国深セン車両統計自動車広東省の鉱工業生産、１～10月は3.6％増中国広東経済マクロ経済貿易統計女性役員比率６％に、最多はサムスン電子韓国経済統計電機2023年10月のタイの新車販売台数（表）タイ車両統計自動車貿易統計江蘇の１～10月経済統計、鉱工業は7.4％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計デジタルサービス貿易、過去最高の3727億＄中国経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス小売り来年の経済成長5.5％超え、ＰｗＣ予測中国経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政広東省の鉱工業生産、１～10月は3.6％増中国広東経済マクロ経済貿易統計キャセイ10月旅客、前年同月の4.2倍香港運輸貿易統計陸運観光原材料・部品の海外調達、60％がリスク対応韓国経済貿易統計その他製造インドネシア経済統計【インドネシア経済統計】10月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】９月新車販売などインドネシア車両マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】８月新車販売などインドネシア車両マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】７月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】５月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光