韓国・台湾輸出拡大に期待＝水産省

インドネシア韓国・台湾輸出拡大に期待＝水産省農水NEW国・地域インドネシア業種農水関連タグ台湾韓国インドネシア日本食品・飲料農林・水産統計貿易貿易統計山西のＧＤＰ、25年は4.0％成長＝目標未達中国山西経済マクロ経済貿易統計NEW黒竜江ＧＤＰ、25年は4.2％成長＝目標未達中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計NEW中国車、25年のロシア販売は25％減中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW韓国・台湾輸出拡大に期待＝水産省インドネシア農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEWソフトパワー指数、比は友好度などで高評価フィリピン経済マクロ経済統計観光社会一般文化・宗教NEW25年ＧＤＰ、4.4％増に減速 汚職で公共工事停滞、災害も打撃フィリピン経済マクロ経済貿易統計建設・プラント政治一般政策・法律・規制NEWインドネシアの最新ニュースダナンタラＣＯＯ「国営再編、抜本的に」インドネシア経済政策・法律・規制NEW奇瑞汽車、26年は７モデル投入へインドネシア車両自動車タタ・メタル、めっき鋼板の第２ライン着工インドネシア鉄鋼鉄鋼・金属設備投資建設・プラント各国・地域のトップ記事中国大型商業施設の開業数が減少PICK UP商業マクロ経済統計不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW香港バスの新安全規定に市民反発PICK UP運輸陸運社会一般政治一般政策・法律・規制NEW台湾台湾、25年超高齢社会に突入PICK UP社会統計保健医療社会一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ