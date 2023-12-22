オーストラリア【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄忍び寄る景気低迷経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリアニュージーランドマクロ経済関連トピックス・特集・連載2023年 アジアの10大ニュース2023年 アジアの10大ニュース【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEWＣＰＩ遼寧の１～11月経済統計、鉱工業は4.5％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW24年の日系昇給率4.5％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化中国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月のＣＰＩ上昇率2.6％、伸び幅0.1Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEW天津の１～11月経済統計、鉱工業は3.3％増中国天津経済マクロ経済統計一行ニュース（20日付）中国経済マクロ経済ＧＤＰＢＯＩ、ＢＣＧ経済のエコシステム整備推進タイ経済マクロ経済環境NEW豪ＡＮＺ、比の24年成長率予測5.6％を維持フィリピン経済マクロ経済その他製造金融一般NEW【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEWＧ７、幸福度測定へ議論＝神田財務官アジア経済マクロ経済社会一般NEW12月の景気楽観指数、大幅に上昇台湾経済マクロ経済統計デジタル給付金の適法性、来年初めに結論タイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制財政失業率【23年の10大ニュース】豪ＮＺ、急激な物価高に翻弄 忍び寄る景気低迷オーストラリア経済マクロ経済NEWブミプトラ2130万人、総人口の64％マレーシア社会統計保健医療不動産社会一般雇用・労務豪準備銀、利上げで予想外の失業率上昇を懸念オーストラリア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【為替マーケット分析】潮の満ち引きオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制９～11月の失業率2.9％、前期から横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務小売売上高の伸びが10％超え 大幅増も楽観できず、11月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食