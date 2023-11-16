韓国【24年経済展望】消費低迷が成長下押し輸出は好転へ、政策効果は期待薄独自PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済関連トピックス・特集・連載2024年 韓国経済展望 2024年 韓国経済展望 【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEWＣＰＩ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【月次リポート】全国（12月）中国経済マクロ経済NEWＣＰＩ「家賃」上昇率、27年ぶり高水準台湾建設マクロ経済統計不動産建設・プラントNEW【月次リポート】台湾（2023年12月）台湾経済マクロ経済NEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEW個人事業主のＶＡＴ、課税基準引き上げ検討ベトナム経済マクロ経済財政NEWＧＤＰ24年成長率は最大４％台後半 識者予測、米景気が最大の変数中国経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般設備投資スポーツ雇用・労務政策・法律・規制財政小売りNEW【24年経済展望】消費低迷が成長下押し 輸出は好転へ、政策効果は期待薄韓国経済マクロ経済NEWエコノミスト、中銀が下期に利下げと予測タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW【月次リポート】ベトナム（12月）ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰ、今年は２千ドル超え予想カンボジア経済マクロ経済NEW内閣改造、政策決定への影響軽微＝フィッチマレーシア経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEW