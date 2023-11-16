エアージャパンがソウル就航

韓国エアージャパンがソウル就航24年２月、日韓相互の需要確保へ日系企業進出PICK UP運輸NEW国・地域韓国業種運輸関連タグ韓国日本空運観光関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジアの《日系進出》最新動向アジア渡航・交通情報エアージャパンがソウル就航 24年２月、日韓相互の需要確保へ韓国運輸空運観光NEWジェットスター、シドニー―大阪便就航へオーストラリア運輸空運中国との首都間鉄道、旅客輸送を開始ラオス運輸陸運観光庁、56カ国のビザ免除や滞在延長を提案タイ観光観光政策・法律・規制文錦渡検問所、２カ月ぶり全面再開香港運輸陸運災害大韓航空、小松と青森路線の定期便再開韓国運輸空運アジアの《日系進出》最新動向エアージャパンがソウル就航 24年２月、日韓相互の需要確保へ韓国運輸空運観光NEW新興ＩＴメディダス、ダナンに初の海外拠点ベトナムＩＴＩＴ一般環境NEWニッソウ、ス州に連絡事務所設置マレーシア建設不動産建設・プラントNEWＧＳＩクレオスが現法設立、事業拡大インド化学化学一般繊維NEW魚がし日本一、香港に立ち食いずし文化を香港サービス食品・飲料外食・飲食トリドール、上海でラーメン店中国上海サービス食品・飲料証券外食・飲食