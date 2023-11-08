９月失業率4.5％、２カ月ぶり悪化

フィリピン９月失業率4.5％、２カ月ぶり悪化経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計雇用・労務自動車統計江淮汽車の10月販売、31.2％増の5.3万台中国安徽車両貿易統計自動車宇通客車の10月販売、２割減の2249台中国河南車両貿易統計自動車陸運３Ｑの日系求人数が過去最少、意欲低迷中国経済マクロ経済統計雇用・労務１～９月の車載電池、中国６社のシェア上昇中国車両統計自動車その他製造車部品上場企業の７～９月期は増益 中間期からプラス転換、回復傾向中国経済マクロ経済統計決算証券３Ｑの商用車販売は低調 国産・輸入ともに前年から２桁減韓国車両統計自動車失業率９月の失業率3.4％、４カ月連続横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務９月失業率4.5％、２カ月ぶり悪化フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務バーツ２カ月ぶり高値、年内は堅調な見通しタイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制８月失業率5.32％、コロナ前水準には戻らずインドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務今年の平均賃上げ率5.6％に コロナ終了も鈍化、景気回復遅れ中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般不動産雇用・労務ＮＺの３Ｑ失業率3.9％、上昇基調継続ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務