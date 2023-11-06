シンガポール【マクロ経済ウオッチ】第８回通貨と景気に板挟みの金融政策経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチＧＤＰ22年の研究開発費のＧＤＰ比率、過去最高更新台湾経済マクロ経済統計NEW台経院、24年成長率を3.15％と予測台湾経済マクロ経済統計NEWキープ安が国民生活に影響、計画投資相ラオス経済マクロ経済統計NEW【マクロ経済ウオッチ】第８回 通貨と景気に板挟みの金融政策シンガポール経済マクロ経済統計NEWＧＤＰ、７～９月5.9％増に加速フィリピン経済マクロ経済統計NEW高齢者人口、30年まで年4.5％拡大＝ＲＨＢマレーシア社会統計社会一般雇用・労務ＡＳＥＡＮマクロ経済ウオッチ【マクロ経済ウオッチ】第８回 通貨と景気に板挟みの金融政策シンガポール経済マクロ経済統計NEW【マクロ経済ウオッチ】第７回 資源インフレは再燃するのかシンガポール経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第６回 ＡＳＥＡＮの景気減速にみる世界の在庫循環ASEAN経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第５回 財輸出低迷の裏で改善する経常収支シンガポール経済マクロ経済貿易観光【マクロ経済ウオッチ】第４回 中国にＡＳＥＡＮの輸出けん引を期待できるのかシンガポール経済マクロ経済【マクロ経済ウオッチ】第３回 成長の明暗を分けるエレクトロニクス需要ASEAN経済マクロ経済