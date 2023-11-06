企業登記、４万件超で最多

フィリピン企業登記、４万件超で最多22年13％増、コロナ収束後押しPICK UP経済国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン保健医療マクロ経済統計政策・法律・規制ベンチャー自動車統計トヨタの10月販売1.5％増、２カ月連続プラス中国車両統計自動車力帆の10月販売、36.4％減の3706台中国重慶車両統計自動車賽力斯の10月販売、１年ぶりのプラスに中国重慶車両統計自動車日産10月販売17.5％減、５カ月連続マイナス中国車両統計自動車北汽藍谷の１～９月期は赤字縮小、販売増で中国北京車両統計決算自動車上海汽車の10月販売、2.4％減の49万台中国上海車両統計自動車貿易統計日系がキャンプ市場で攻勢 大手が輸入博初出展で大規模ＰＲ中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光娯楽小売り外食・飲食10月の生産者物価は2.3％下落、８カ月連続タイ経済マクロ経済統計対シンガポール貿易、１～９月は12.5％増カンボジア経済マクロ経済貿易統計木材・木工品輸出額、１～８月は19％減マレーシア農水貿易統計農林・水産23年輸出額５％増へ、目標額は未達にフィリピン経済貿易統計企業登記、４万件超で最多 22年13％増、コロナ収束後押しフィリピン経済マクロ経済統計ベンチャー保健医療政策・法律・規制