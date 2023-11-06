成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府

香港成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW日系６社、シドニービルに出資 阪急阪神不動産は現法設立オーストラリア建設金融一般不動産トライハッチ、台湾でサービス開始台湾ＩＴＩＴ一般その他サービス小売り外食・飲食おにぎり専門店「にぎりたて」１号店開店へタイ食品食品・飲料小売り外食・飲食朝日印刷、地場同業ＫＰＰを子会社化マレーシア製造その他製造紙・パルプＧＤＰ外資の中国投資、３Ｑに過去初のマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般NEW成長率予測を引き下げへ、景気下振れ＝政府香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW東莞市のＧＤＰ、１～９月は2.0％成長中国広東経済マクロ経済統計10月消費者物価、2.56％上昇 ２カ月連続２％台で落ち着き明確インドネシア経済マクロ経済統計深センの１～９月ＧＤＰ、5.4％成長に鈍化中国深セン経済マクロ経済統計７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食