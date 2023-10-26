【ミャンマー市場の今】政変後の海外投資（ＦＤＩ）：中国が５割を占める　第29回

ミャンマー【ミャンマー市場の今】政変後の海外投資（ＦＤＩ）：中国が５割を占める 第29回経済更新国・地域ミャンマー業種経済関連タグ中国ミャンマー統計政策・法律・規制設備投資政治一般外交関連トピックス・特集・連載ミャンマー市場の今貿易統計江淮汽の１～９月期は黒字転換、輸出増で中国安徽車両貿易統計決算自動車NEW９月の香港ドル預金0.3％減、元建ても減少香港金融統計金融一般NEW大湾区企業の７割、香港環境製品の利用検討香港経済マクロ経済統計環境NEW７～９月ＧＤＰは4.1％増 見通し下回る、前期からは加速香港経済マクロ経済貿易統計陸運観光小売り外食・飲食NEW９月のメーカー別車輸出、９社中５社が増加タイ車両貿易統計自動車NEWＣＰが「日本の鮮魚店」展開 魚力と100店舗、和食人気で攻勢タイ食品貿易統計食品・飲料農林・水産卸売り社会一般小売り外食・飲食NEWミャンマー市場の今【ミャンマー市場の今】政変後の海外投資（ＦＤＩ）：中国が５割を占める 第29回ミャンマー経済統計設備投資政治一般政策・法律・規制外交更新【ミャンマー市場の今】ミャンマーの宅配市場は伸びるのか 第28回ミャンマー経済マクロ経済陸運政策・法律・規制【ミャンマー市場の今】輸出向けアパレル産業はバングラデシュに追いつけるか？ 第27回ミャンマー繊維貿易繊維【ミャンマー市場の今】ミャンマー産コーヒー輸出は拡大するか 第26回ミャンマー食品マクロ経済食品・飲料【ミャンマー市場の今】乳製品市場の現状と課題 第25回ミャンマー食品食品・飲料農林・水産卸売り小売り【ミャンマー市場の今】たばこ市場と政変の影響 第24回ミャンマー経済マクロ経済