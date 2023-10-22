電動車購入希望、５年内半数

インドネシア電動車購入希望、５年内半数ＥＶ理解の浸透まだ、ＰｗＣ調査車両国・地域インドネシア業種車両関連タグインドネシア自動車二輪車電機統計インフラ環境関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＢＹＤのセダン「シール」、日本で来春発売中国深セン車両自動車イベントステランティスが零ホウに２割出資、合弁も中国浙江車両自動車証券ＬＧエナジー、米で46ミリ円筒形電池を生産韓国車両自動車車部品起亜が認定中古車事業、ＥＶも販売韓国車両自動車現代自、３Ｑ営業益が過去最高韓国車両決算自動車長安汽車、ＥＶ工場を25年１～３月に稼働タイ車両自動車設備投資環境自動車統計【中国自動車ランキング】９月中国車両統計自動車湖南省のＧＤＰ、１～９月は4.0％成長中国湖南経済マクロ経済統計吉林省のＧＤＰ、１～９月は5.8％成長中国吉林経済マクロ経済貿易統計ＬＮＧトラック販売急増、１～９月は3.6倍中国車両統計自動車石油・石炭・ガスサムスンＳＤＩ、３Ｑの営業益12％減韓国車両統計決算自動車その他製造車部品９月中国貿易が前年比２桁減 輸出入マイナス、輸出５割減ミャンマー経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制